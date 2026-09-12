GENDA veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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GENDA hat am 11.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.07.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,33 JPY gegenüber 0,450 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat GENDA im vergangenen Quartal 53,96 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GENDA 39,70 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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