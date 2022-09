Gene Munster mit Zuversicht für die Apple-Aktie: Dieser Wachstumstreiber soll das Geschäft stützen

Weiter zum vollständigen Artikel bei "finanzen.ch"

Apple-Experte Gene Munster traut der Aktie des iKonzerns in den nächsten Jahren noch so einiges zu - allerdings nicht wegen den Kernprodukten wie dem iPhone. Diese würden seiner Meinung nach zwar für ein stabiles Geschäft sorgen, die Wachstumsbringer sieht er aber an anderer Stelle.