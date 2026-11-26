Genehmigung erteilt

UniCredit hat die letzte noch ausstehende Genehmigung für die Übernahme der Commerzbank erhalten. Nun treibt die italienische Großbank auch die personelle Neuaufstellung des Aufsichtsrats voran.

• UniCredit strebt einen disziplinierten Abschluss der Transaktion an, um langfristigen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen, und hat sich mit der Bundesregierung auf zentrale Streitpunkte geeinigt.

• Die italienische Bank hat knapp 50 Prozent der Commerzbank-Anteile im Rahmen eines Übernahmeangebots erworben und plant eine außerordentliche Hauptversammlung zur Neubesetzung des Aufsichtsrats.

• UniCredit kann die Kontrollübernahme bei der Commerzbank vollziehen, nachdem die polnische Finanzaufsicht KNF die Genehmigung erteilt hat.

UniCredit kann die Kontrollübernahme bei der Commerzbank vollziehen. Wie die italienische Bank mitteilte, hat die polnische Finanzaufsicht KNF die Genehmigung für den Vollzug der Übernahmeofferte erteilt. Damit liegen alle erforderlichen Genehmigungen vor. UniCredit hat die Commerzbank zudem aufgefordert, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, auf der neun von zehn Vertretern der Kapitalseite im Aufsichtsrat neu gewählt werden sollen. Vorsitzender des Kontrollgremiums soll UniCredit-CEO Andrea Orcel werden.

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UniCredit sichert sich knapp 50 Prozent der Commerzbank-Anteile

UniCredit hat sich im Rahmen eines Übernahmeangebots knapp 50 Prozent der Anteile an der Commerzbank gesichert. Zum Vollzug fehlte bisher noch die Genehmigung der polnischen Aufsicht. Deren Zustimmung ist vor dem Hintergrund erforderlich, dass die Commerzbank mit der M-Bank eine in Polen börsennotierte Tochtergesellschaft hat.

UniCredit will Aufsichtsrat der Commerzbank neu besetzen

UniCredit hatte bereits angekündigt, die Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat der Commerzbank über eine außerordentliche Hauptversammlung austauschen zu wollen. Nach Angaben der Commerzbank soll einer der bisherigen Anteilseignervertreter wiedergewählt werden. Einen Namen nannte die Bank nicht.

Der Vorstand der Commerzbank werde das Verlangen von UniCredit entsprechend seiner gesetzlichen Pflichten sorgfältig prüfen. Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien, werde er eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

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Zuletzt hatte sich UniCredit-CEO Andrea Orcel mit der Bundesregierung geeinigt, um zentrale Streitpunkte bei der Übernahme der Commerzbank beizulegen.

"UniCredit hält daran fest, die Transaktion auf disziplinierte und geordnete Weise abzuschließen", teilte die italienische Bank weiter mit. "Dabei soll auf den Stärken der Commerzbank aufgebaut und langfristiger Mehrwert für Kunden, Mitarbeiter, Aktionäre und die Gesamtwirtschaft geschaffen werden."

Die UniCredit-Aktie gewinnt in Mailand zeitweise 3,24 Prozent auf 75,58 Euro, für Commerzbank-Titel geht es auf XETRA 1,05 Prozent auf 34,53 Euro nach oben.

Dow Jones