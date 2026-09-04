DAX 25.990 -0,1%ESt50 6.414 +0,2%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,14 -1,0%Nas 26.390 -0,4%Bitcoin 67.381 -0,9%Euro 1,1624 ±0,0%Öl 98,3 +1,4%Gold 4.400 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Genehmigung

UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB genehmigt „Dänischen Kompromiss“ und stärkt Kapitalquote

UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB genehmigt „Dänischen Kompromiss“ und stärkt Kapitalquote

UniCredit darf bei der Berechnung seiner Kapitalquoten die Methode nach dem sogenannten "Dänischen Kompromiss" anwenden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
83.59 EUR -0.41 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wie die italienische Bank mitteilte, hat die Europäische Zentralbank (EZB) die entsprechende Genehmigung erteilt.

Werbung

Ab dem dritten Quartal muss die Bank Anteile an Versicherungsgesellschaften nicht mehr vom regulatorischen Kapital abziehen, sondern kann sie als risikogewichtete Vermögenswerte behandeln. Für UniCredit bedeutet das eine Stärkung der harten Kernkapitalquote (CET 1) um 52 Basispunkte, basierend auf der Bilanzposition des zweiten Quartals.

Die UniCredit-Aktie notiert im Handel in Mailand zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 83,60 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Annto / Shutterstock.com, Quka / Shutterstock.com

Aktuelle UniCredit Aktie News

Werbung

UniCredit Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
08:01 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
23.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.