UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB genehmigt „Dänischen Kompromiss“ und stärkt Kapitalquote

Genehmigung

08.09.26 14:49 Uhr

UniCredit darf bei der Berechnung seiner Kapitalquoten die Methode nach dem sogenannten "Dänischen Kompromiss" anwenden.

Die UniCredit-Aktie notiert im Handel in Mailand zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 83,60 Euro.

Ab dem dritten Quartal muss die Bank Anteile an Versicherungsgesellschaften nicht mehr vom regulatorischen Kapital abziehen, sondern kann sie als risikogewichtete Vermögenswerte behandeln. Für UniCredit bedeutet das eine Stärkung der harten Kernkapitalquote (CET 1) um 52 Basispunkte, basierend auf der Bilanzposition des zweiten Quartals.

Wie die italienische Bank mitteilte, hat die Europäische Zentralbank (EZB) die entsprechende Genehmigung erteilt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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