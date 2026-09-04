UniCredit-Aktie fällt dennoch: EZB genehmigt „Dänischen Kompromiss“ und stärkt Kapitalquote
UniCredit darf bei der Berechnung seiner Kapitalquoten die Methode nach dem sogenannten "Dänischen Kompromiss" anwenden.
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Wie die italienische Bank mitteilte, hat die Europäische Zentralbank (EZB) die entsprechende Genehmigung erteilt.
Ab dem dritten Quartal muss die Bank Anteile an Versicherungsgesellschaften nicht mehr vom regulatorischen Kapital abziehen, sondern kann sie als risikogewichtete Vermögenswerte behandeln. Für UniCredit bedeutet das eine Stärkung der harten Kernkapitalquote (CET 1) um 52 Basispunkte, basierend auf der Bilanzposition des zweiten Quartals.
Die UniCredit-Aktie notiert im Handel in Mailand zeitweise 0,65 Prozent tiefer bei 83,60 Euro.
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