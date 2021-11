General Electric will sich in drei Unternehmen aufspalten

Bangalore (Reuters) - Der US-Industrie-Riese General Electric mit seinen 174.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 80 Milliarden Dollar will sich aufspalten.

Der Siemens-Rivale werde in drei börsennotierte Unternehmen aufgeteilt, wie GE am Dienstag mitteilte. GE Renewable Energy, GE Power und GE Digital würden zusammen als Einheit ausgegliedert, GE Healthcare als eine weitere. Die Luftfahrt-Sparte soll als dritte Einheit ausgegründet werden. Ziel sei es, Schulden zu reduzieren und die Geschäfte optimal aufzustellen. Bei den Anlegern kamen die Nachrichten gut an: Die Aktie schnellte um 15 Prozent in die Höhe.

"Durch die Schaffung von drei branchenführenden, globalen Aktiengesellschaften können alle von einer stärkeren Fokussierung, einer maßgeschneiderten Kapitalausstattung und strategischen Flexibilität profitieren, um langfristiges Wachstum und Wert für Kunden, Investoren und Mitarbeiter zu schaffen", führte Lawrence aus. GE kündigte zudem an, die Luftfahrt als Hauptunternehmen solle von GE-Chef Lawrence geleitet werden. GE-Manager Scott Strazik werde das kombinierte Geschäft für Erneuerbare Energien, Strom und Digitales leiten und Peter Arduini GE Healthcare.