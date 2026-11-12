General Enterprise Ventures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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General Enterprise Ventures lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,590 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 127,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 0,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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