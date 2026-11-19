General Fusion Group präsentierte Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
General Fusion Group hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,44 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf General Fusion Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Fusion Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen