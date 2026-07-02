General Mills: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

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General Mills gab am 01.07.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,74 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,61 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 4,56 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei General Mills ein EPS von 4,10 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,45 Prozent zurück. Hier wurden 18,42 Milliarden USD gegenüber 19,49 Milliarden USD im Vorjahr generiert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,40 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 18,40 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.net