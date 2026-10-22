General Motors: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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General Motors stellte am 20.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 932,36 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 298,91 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 64.554,21 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 75.014,02 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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