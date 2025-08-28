General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend billiger
Die Aktie von General Motors gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 58,45 USD.
Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 58,45 USD abwärts. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,00 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 410.447 General Motors-Aktien.
Bei 61,14 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,74 Prozent.
General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,575 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 47,12 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem General Motors 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
General Motors wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.
Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,40 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
