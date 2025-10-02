General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gibt am Abend ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von General Motors. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 59,56 USD.

Die General Motors-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 59,56 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 59,21 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 61,48 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 733.979 General Motors-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 62,14 USD. Dieser Kurs wurde am 30.09.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 4,16 Prozent niedriger. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,06 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,568 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 22.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,91 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem General Motors-Gewinn in Höhe von 9,46 USD je Aktie aus.

