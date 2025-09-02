General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 58,66 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das General Motors-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 58,66 USD. Die General Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,82 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 58,24 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 160.843 General Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 61,14 USD. Gewinne von 4,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,00 Prozent.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,575 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

Am 22.07.2025 äußerte sich General Motors zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,55 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Am 27.10.2026 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,40 USD je General Motors-Aktie.

