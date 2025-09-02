General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochabend mit Abschlägen

Kurs der General Motors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 58,01 USD ab.

Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 58,01 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 57,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,24 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 283.488 General Motors-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 61,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,40 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,65 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 39,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,575 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

General Motors gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD im Vergleich zu 47,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,40 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

