General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors gewinnt am Donnerstagnachmittag

General Motors im Blick

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die General Motors-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 57,99 USD.

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 57,99 USD. Bei 58,23 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 58,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 120.750 General Motors-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 61,14 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die General Motors-Aktie derzeit noch 5,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Mit Abgaben von 28,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,575 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,50 USD je General Motors-Aktie an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,91 USD gegenüber 2,55 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.10.2025 veröffentlicht. Am 27.10.2026 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass General Motors im Jahr 2025 9,40 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in General Motors von vor 5 Jahren verdient

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen