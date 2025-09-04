General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Abend auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 57,66 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,0 Prozent auf 57,66 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die General Motors-Aktie bisher bei 57,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 58,13 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 368.148 General Motors-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,14 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,04 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 27,77 Prozent Luft nach unten.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,575 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Am 22.07.2025 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. General Motors hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47,12 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,40 USD je Aktie.

