General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei General Motors am Nachmittag zu

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 56,47 USD nach oben.

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 56,47 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 56,87 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,78 USD. Zuletzt wurden via New York 103.582 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,05 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 35,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,568 USD belaufen. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,43 USD je Aktie.

