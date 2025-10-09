General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei General Motors am Nachmittag zu
Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 56,47 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 56,47 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 56,87 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,78 USD. Zuletzt wurden via New York 103.582 General Motors-Aktien umgesetzt.
Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,14 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,05 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die General Motors-Aktie 35,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,568 USD belaufen. Analysten bewerten die General Motors-Aktie im Durchschnitt mit 50,50 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 21.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.
Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,43 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Erste Schätzungen: General Motors vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Trump denkt offenbar über Zollerleichterungen für in den USA produzierte Autos nach
Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|General Motors buy
|UBS AG
|13.02.2019
|General Motors Buy
|Seaport Global Securities
|11.01.2019
|General Motors Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|18.06.2020
|General Motors Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2019
|General Motors Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2018
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen