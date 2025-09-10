General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verteuert sich am Donnerstagabend

General Motors im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von General Motors. Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 58,36 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 1,8 Prozent auf 58,36 USD. Zwischenzeitlich stieg die General Motors-Aktie sogar auf 58,62 USD. Bei 57,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 321.936 General Motors-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 61,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,76 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,568 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,55 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 47,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,43 USD je General Motors-Aktie belaufen.

