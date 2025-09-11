DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.915 -0,4%Nas22.132 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.646 +0,3%
Fokus auf Aktienkurs

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors schiebt sich am Freitagnachmittag vor

12.09.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Zuletzt sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 59,68 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
50,58 EUR 1,60 EUR 3,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die General Motors-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 59,68 USD nach oben. Der Kurs der General Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 59,89 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 59,89 USD. Bisher wurden heute 298.252 General Motors-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (61,14 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 2,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 41,65 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,568 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,50 USD.

Am 22.07.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,43 USD je General Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

