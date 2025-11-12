DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.321 -0,6%Bitcoin87.558 -1,4%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
Aktienentwicklung

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

12.11.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von General Motors zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von General Motors konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 71,67 USD.

General Motors
Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 71,67 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 71,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 114.424 Stück.

Am 12.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 71,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 0,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 41,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,569 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte General Motors am 21.10.2025 vor. Das EPS belief sich auf 1,35 USD gegenüber 2,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,34 Prozent auf 48,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,76 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 02.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von General Motors.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,21 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

mehr Analysen