General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochabend im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 72,14 USD.

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 72,14 USD. Bei 72,23 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 71,30 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 476.382 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 72,23 USD markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Bei 41,65 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der General Motors-Aktie 42,27 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,569 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,480 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 21.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,68 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48,59 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 02.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 10,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla-Aktie: Welche neuen Fahrzeugmodelle auf der Agenda stehen könnten

S&P 500-Wert General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in General Motors von vor 10 Jahren abgeworfen