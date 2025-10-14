General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei General Motors am Dienstagabend zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 57,16 USD.

Das Papier von General Motors legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,8 Prozent auf 57,16 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 57,20 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 405.649 General Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 62,14 USD erreichte der Titel am 30.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 8,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 41,65 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 27,13 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,630 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

Am 22.07.2025 hat General Motors in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 47,12 Mrd. USD, gegenüber 47,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,77 Prozent präsentiert.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 9,44 USD im Jahr 2025 aus.

