General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von General Motors gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 71,41 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,41 USD ab. Das Tagestief markierte die General Motors-Aktie bei 71,14 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,36 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 102.422 Stück.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 72,85 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 71,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für General Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,569 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 21.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,35 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 48,59 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 48,76 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 02.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 10,21 USD im Jahr 2025 aus.

