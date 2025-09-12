General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Montagabend nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von General Motors zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die General Motors-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 58,77 USD zu.

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 58,77 USD. Bei 59,00 USD erreichte die General Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 58,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der General Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 296.486 Aktien.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 61,14 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 3,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 41,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,480 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,568 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

General Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können General Motors-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 9,44 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein General Motors-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 10 Jahren eingebracht