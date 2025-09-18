General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 59,18 USD.
Werte in diesem Artikel
Die General Motors-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 59,18 USD abwärts. Die General Motors-Aktie sank bis auf 59,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,50 USD. Bisher wurden heute 542.889 General Motors-Aktien gehandelt.
Bei 61,14 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 3,31 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 42,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,568 USD je General Motors-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,50 USD.
Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,97 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,12 Mrd. USD.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 9,44 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge
Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein
Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|General Motors buy
|UBS AG
|13.02.2019
|General Motors Buy
|Seaport Global Securities
|11.01.2019
|General Motors Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|18.06.2020
|General Motors Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2019
|General Motors Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2018
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen