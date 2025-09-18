General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Nachmittag tiefer

So bewegt sich General Motors

Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 59,18 USD.

Die General Motors-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 59,18 USD abwärts. Die General Motors-Aktie sank bis auf 59,09 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,50 USD. Bisher wurden heute 542.889 General Motors-Aktien gehandelt.

Bei 61,14 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 3,31 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,65 USD am 10.04.2025. Derzeit notiert die General Motors-Aktie damit 42,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,480 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,568 USD je General Motors-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 50,50 USD.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,97 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,12 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass General Motors ein EPS in Höhe von 9,44 USD in den Büchern stehen haben wird.

