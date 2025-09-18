General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verzeichnet am Freitagabend Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von General Motors. Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 59,03 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 59,03 USD. Zwischenzeitlich weitete die General Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 58,73 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 791.443 General Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,14 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 41,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,568 USD. Im Vorjahr hatte General Motors 0,480 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,97 Mrd. USD gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. Am 27.10.2026 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,44 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein