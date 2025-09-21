General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verliert am Abend

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 58,49 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 58,49 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 58,48 USD. Bei 58,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 494.061 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 4,34 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,568 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 22.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,44 USD je General Motors-Aktie belaufen.

