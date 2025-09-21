DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,35 -4,1%Dow46.406 +0,2%Nas22.793 +0,7%Bitcoin95.467 -2,8%Euro1,1797 +0,4%Öl66,58 -0,1%Gold3.746 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Blick auf Aktienkurs

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verliert am Abend

22.09.25 20:25 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verliert am Abend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 58,49 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
49,91 EUR -0,46 EUR -0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von General Motors nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,8 Prozent auf 58,49 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die General Motors-Aktie bis auf 58,48 USD. Bei 58,78 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 494.061 General Motors-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 61,14 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die General Motors-Aktie somit 4,34 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,568 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte General Motors am 22.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,55 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47,12 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 1,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,44 USD je General Motors-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Rivian-Aktie: Tesla-Konkurrent entlässt hunderte Mitarbeiter vor Ende der Steuergutschriften für Elektrofahrzeuge

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen