General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich General Motors

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 66,58 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die General Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 66,58 USD. Bei 67,05 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 65,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 67,05 USD. Zuletzt wurden via New York 507.598 General Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 67,53 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 1,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,44 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,55 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,74 USD fest.

