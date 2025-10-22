DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.748 -0,9%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,65 +1,6%Gold4.034 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Amazon 906866 adidas A1EWWW Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Wall Street tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Darum legen die Ölpreise erneut zu Darum legen die Ölpreise erneut zu
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
So entwickelt sich General Motors

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

22.10.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 66,58 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
57,77 EUR 1,34 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die General Motors-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 66,58 USD. Bei 67,05 USD markierte die General Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die General Motors-Aktie bis auf 65,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 67,05 USD. Zuletzt wurden via New York 507.598 General Motors-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 67,53 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die General Motors-Aktie mit einem Kursplus von 1,43 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 37,44 Prozent könnte die General Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

General Motors veröffentlichte am 22.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei General Motors noch ein Gewinn pro Aktie von 2,55 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte General Motors am 27.01.2026 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte General Motors möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je General Motors-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,74 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

General Motors-Aktie zieht zweistellig an: Ausblick für 2025 erhöht

Ausblick: General Motors öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aktien von Ford, General Motors und Co. uneinheitlich: Trump stützt US-Autoindustrie mit verlängerten Zollvergünstigungen

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Linda Parton / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen