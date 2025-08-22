General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors wird am Nachmittag ausgebremst
Die Aktie von General Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 58,04 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 58,04 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 57,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 93.921 General Motors-Aktien.
Bei 61,14 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,34 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 28,24 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,579 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.
Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,40 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie
S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen
Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam
S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu General Motors
Analysen zu General Motors
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2020
|General Motors Outperform
|Credit Suisse Group
|03.12.2020
|General Motors buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|General Motors buy
|UBS AG
|13.02.2019
|General Motors Buy
|Seaport Global Securities
|11.01.2019
|General Motors Outperform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.04.2025
|General Motors Neutral
|UBS AG
|03.04.2025
|General Motors Market-Perform
|Bernstein Research
|10.10.2022
|General Motors Neutral
|UBS AG
|18.06.2020
|General Motors Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.2019
|General Motors Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.03.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.02.2018
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.02.2018
|General Motors Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.03.2017
|General Motors Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen