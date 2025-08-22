General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von General Motors gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die General Motors-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 58,04 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die General Motors-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 58,04 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte General Motors-Aktie bei 57,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 58,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 93.921 General Motors-Aktien.

Bei 61,14 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,34 Prozent Plus fehlen der General Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 28,24 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,480 USD an General Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,579 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 50,50 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte General Motors am 22.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte General Motors Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,40 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

