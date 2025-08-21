General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verzeichnet am Montagabend kaum Ausschläge

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagabend die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 58,38 USD.

Die General Motors-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 58,38 USD. Den Tageshöchststand markierte die General Motors-Aktie bei 58,40 USD. Der Kurs der General Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 57,89 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 58,20 USD. Von der General Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280.189 Stück gehandelt.

Bei 61,14 USD markierte der Titel am 26.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 4,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 40,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass General Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,579 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete General Motors 0,480 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,50 USD.

Am 22.07.2025 legte General Motors die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat General Motors im vergangenen Quartal 47,12 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte General Motors 47,97 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. General Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 9,40 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen

Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam

S&P 500-Papier General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine General Motors-Investition von vor einem Jahr eingebracht