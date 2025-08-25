DAX24.183 -0,4%ESt505.389 -1,0%Top 10 Crypto15,38 -3,0%Dow45.269 ±-0,0%Nas21.477 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1654 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.384 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste Machtkampf um Fed sorgt für Verunsicherung: DAX verringert Verluste
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
Notierung im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Nachmittag fester

26.08.25 16:10 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 58,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
50,04 EUR 0,24 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 58,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 58,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,22 USD. Bisher wurden heute 87.436 General Motors-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,14 USD an. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 4,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,579 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

General Motors gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD im Vergleich zu 47,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 9,40 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Fahrervisualisierung vor großem Upgrade dank Unreal Engine

S&P 500-Titel General Motors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in General Motors von vor 3 Jahren abgeworfen

Tesla-Aktie im Visier: Kundenloyalität im freien Fall - wie es dazu kam

In eigener Sache

Übrigens: General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf General Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf General Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Denise Kappa / Shutterstock.com

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020General Motors buyUBS AG
13.02.2019General Motors BuySeaport Global Securities
11.01.2019General Motors OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
18.06.2020General Motors HoldJefferies & Company Inc.
26.03.2019General Motors NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
28.03.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
07.02.2018General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.02.2018General Motors SellGoldman Sachs Group Inc.
16.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.03.2017General Motors SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für General Motors nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen