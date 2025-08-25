General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von General Motors. Das Papier von General Motors legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 58,61 USD.

Die General Motors-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 58,61 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 58,70 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,22 USD. Bisher wurden heute 87.436 General Motors-Aktien gehandelt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,14 USD an. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 4,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

General Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,480 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,579 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

General Motors gewährte am 22.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD im Vergleich zu 47,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass General Motors einen Gewinn von 9,40 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

