General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors zeigt sich am Dienstagabend fester

Die Aktie von General Motors zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 58,71 USD.

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 58,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die General Motors-Aktie bei 58,80 USD. Bei 58,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 280.545 General Motors-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 61,14 USD. Dieser Kurs wurde am 26.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der General Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (41,65 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die General Motors-Aktie derzeit noch 29,06 Prozent Luft nach unten.

General Motors-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,579 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,50 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte General Motors am 22.07.2025. Das EPS wurde auf 1,91 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 47,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 47,97 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von General Motors rechnen Experten am 27.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,40 USD je Aktie belaufen.

