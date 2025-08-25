General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von General Motors zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von General Motors zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 59,19 USD.

Die General Motors-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 59,19 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die General Motors-Aktie bisher bei 59,20 USD. Bei 58,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.621 General Motors-Aktien.

Am 26.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 61,14 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der General Motors-Aktie. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD. Mit einem Kursverlust von 29,63 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,579 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,55 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat General Motors in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 47,12 Mrd. USD im Vergleich zu 47,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die General Motors-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte General Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

