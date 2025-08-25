General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verteuert sich am Abend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von General Motors gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 58,91 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die General Motors-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 58,91 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die General Motors-Aktie bei 59,23 USD. Bei 58,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 413.484 General Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 61,14 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 41,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 29,29 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,579 USD. Im Vorjahr erhielten General Motors-Aktionäre 0,480 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der General Motors-Aktie wird bei 50,50 USD angegeben.

General Motors ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,91 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,55 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 47,97 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 47,12 Mrd. USD.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2025 9,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

