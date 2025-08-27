DAX24.054 ±0,0%ESt505.400 +0,1%Top 10 Crypto16,00 ±-0,0%Dow45.468 -0,2%Nas21.629 +0,2%Bitcoin96.578 +1,1%Euro1,1665 +0,2%Öl67,75 -0,1%Gold3.408 +0,3%
General Motors im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verbilligt sich am Nachmittag

28.08.25 16:10 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von General Motors. Der General Motors-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 58,15 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
50,50 EUR -0,21 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 58,15 USD. In der Spitze büßte die General Motors-Aktie bis auf 57,98 USD ein. Bei 58,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten General Motors-Aktien beläuft sich auf 104.204 Stück.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 61,14 USD an. Der derzeitige Kurs der General Motors-Aktie liegt somit 4,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,65 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,579 USD, nach 0,480 USD im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte General Motors am 22.07.2025. Das EPS lag bei 1,91 USD. Im letzten Jahr hatte General Motors einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,77 Prozent zurück. Hier wurden 47,12 Mrd. USD gegenüber 47,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 21.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von General Motors veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,40 USD je Aktie in den General Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

