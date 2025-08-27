DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.616 +0,1%Nas21.717 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
Kursentwicklung im Fokus

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

28.08.25 20:24 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

28.08.25 20:24 Uhr

Die Aktie von General Motors gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 58,12 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 58,12 USD ab. Im Tief verlor die General Motors-Aktie bis auf 57,77 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 58,99 USD. Zuletzt wechselten 378.009 General Motors-Aktien den Besitzer.

Bei 61,14 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,21 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die General Motors-Aktie mit einem Verlust von 28,33 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für General Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,480 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,579 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die General Motors-Aktie bei 50,50 USD.

Am 22.07.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD. Im Vorjahresviertel hatte General Motors 2,55 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 47,12 Mrd. USD – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,97 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von General Motors wird am 21.10.2025 gerechnet. Am 27.10.2026 wird General Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den General Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,40 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

General Motors und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

