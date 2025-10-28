DAX24.317 ±0,0%Est505.704 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 +1,3%Nas23.709 +0,3%Bitcoin98.707 +0,8%Euro1,1663 +0,1%Öl64,27 -2,3%Gold3.964 -0,7%
Blick auf General Motors-Kurs

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagnachmittag verlustreich

28.10.25 16:08 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Dienstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von General Motors. Die General Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 69,13 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
59,51 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die General Motors-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 69,13 USD. Die General Motors-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,00 USD ab. Bei 69,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 437.867 General Motors-Aktien.

Am 25.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 41,65 USD. Mit Abgaben von 39,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem General Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,480 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,569 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 50,50 USD an.

Am 21.10.2025 lud General Motors zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,68 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 48,59 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 48,76 Mrd. USD umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 27.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der General Motors-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 02.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass General Motors im Jahr 2025 10,11 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

