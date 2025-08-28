DAX23.940 -0,4%ESt505.363 -0,6%Top 10 Crypto15,39 -3,2%Dow45.504 -0,3%Nas21.491 -1,0%Bitcoin93.107 -3,4%Euro1,1700 +0,2%Öl68,15 -0,2%Gold3.440 +0,7%
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
General Motors im Blick

General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagnachmittag verlustreich

29.08.25 16:10 Uhr
General Motors Aktie News: S&P 500 Aktie General Motors am Freitagnachmittag verlustreich

Die Aktie von General Motors gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die General Motors-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 58,37 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
General Motors
50,00 EUR -0,50 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von General Motors befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 58,37 USD ab. Die General Motors-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,28 USD nach. Bei 58,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 70.921 General Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 61,14 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,75 Prozent. Bei einem Wert von 41,65 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit einem Kursverlust von 28,64 Prozent würde die General Motors-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten General Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,480 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,575 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 50,50 USD für die General Motors-Aktie aus.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 USD gegenüber 2,55 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat General Motors 47,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 47,97 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte General Motors am 21.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 27.10.2026 dürfte General Motors die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je General Motors-Aktie in Höhe von 9,40 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur General Motors-Aktie

Nachrichten zu General Motors

DatumMeistgelesen
Analysen zu General Motors

DatumRatingAnalyst
10.04.2025General Motors NeutralUBS AG
03.04.2025General Motors Market-PerformBernstein Research
10.10.2022General Motors NeutralUBS AG
07.12.2020General Motors OutperformCredit Suisse Group
03.12.2020General Motors buyGoldman Sachs Group Inc.
