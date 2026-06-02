Generalversammlung der Highlight Event und Entertainment AG
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Highlight Event and Entertainment AG
/ Schlagwort(e): Generalversammlung
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PRESSEMITTEILUNG
Pratteln, 24. Juni 2026
Generalversammlung der Highlight Event und Entertainment AG
Die ordentliche Generalversammlung der Highlight Event and Entertainment AG nimmt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an.
Die an der SIX Swiss Exchange kotierte Highlight Event and Entertainment AG mit Sitz in Pratteln ("HLEE") hat heute ihre ordentliche Generalversammlung abgehalten. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats wurden von den Aktionären jeweils mit grosser Mehrheit angenommen.
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Bernhard Burgener wurde als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtszeit wiedergewählt, ebenso wurden Peter von Büren, Clive Ng, Edda Kraft sowie Stefan Wehrenberg für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt. Edda Kraft und Stefan Wehrenberg wurden auch als Mitglieder des Vergütungsausschusses wiedergewählt.
Kontakt:
Highlight Event und Entertainment AG
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Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Highlight Event and Entertainment AG
|Netzibodenstrasse 23b
|4133 Pratteln
|Schweiz
|Telefon:
|+41 41 226 05 97
|Fax:
|+41 41 226 05 98
|E-Mail:
|info@hlee.ch
|Internet:
|www.hlee.ch
|ISIN:
|CH0003583256
|Valorennummer:
|896040
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2353268
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2353268 24.06.2026 CET/CEST
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|KO
|Emittent
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