INVESTIS Holding SA / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung der Investis Gruppe genehmigt alle Anträge



03.05.2023 / 18:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Heute fand im SIX Convention Center in Zürich die ordentliche Generalversammlung der Investis Holding SA statt. Insgesamt waren 11,680,893 Aktien bzw. 91.26% des Aktienkapitals vertreten. Allen Anträgen des Verwaltungsrates wurde zugestimmt. Unter anderem wurde Folgendes beschlossen: Dividendenausschüttung von CHF 2.50 brutto pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022. Die Auszahlung erfolgt am 9. Mai 2023 (Valuta Datum), mit ex-Datum am 5. Mai 2023;

Annahme des Vergütungsberichtes und Genehmigung der maximalen Gesamtbeträge der Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung;

Wiederwahlen von Albert Baehny, Stéphane Bonvin, Christian Gellerstad und Thomas Vettiger sowie Wahl von Corine Blesi;

Wiederwahl von Thomas Vettiger als Verwaltungsratspräsident;

Wiederwahlen von KPMG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 und Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, als unabhängige Stimmrechtsvertretung jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung;

Annahme mehrerer Statutenanpassungen im Rahmen der Aktienrechtsrevision per 1. Januar 2023; Flexibilisierung sowie Modernisierung der Statuten. Der Verwaltungsrat ist wie folgt konstituiert: Thomas Vettiger (Vorsitz), Albert Baehny (Vizepräsident), Corine Blesi, Christian Gellerstad und Stéphane Bonvin.

Der Vergütungsausschuss besteht aus: Albert Baehny (Vorsitz) und Corine Blesi.

