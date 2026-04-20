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Generalversammlung genehmigt alle Anträge – Dr. Annelise Lüscher Hämmerli und Urs Simeon in den Verwaltungsrat gewählt

04.05.26 19:30 Uhr
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Cham Swiss Properties AG
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Cham Swiss Properties AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Generalversammlung genehmigt alle Anträge – Dr. Annelise Lüscher Hämmerli und Urs Simeon in den Verwaltungsrat gewählt

04.05.2026 / 19:30 CET/CEST

Cham, 4. Mai 2026 – Cham Swiss Properties führte heute ihre ordentliche Generalversammlung durch. Insgesamt waren 77.23% des Aktienkapitals vor Ort bzw. durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin repräsentiert. Sämtliche Anträge des Verwaltungsrats an die Generalversammlung wurden mit hoher Zustimmung genehmigt, darunter die um 23 Rappen erhöhte Dividende von CHF 0.43 pro Aktie.

 

Die zur Wahl antretenden bisherigen Verwaltungsräte Stefan Mächler (Präsident), Philipp Buhofer, Dr. Christoph Caviezel und Hans Ulrich Meister wurden für eine weitere Amtszeit bestätigt. Neu zugewählt als unabhängige Mitglieder wurden Dr. Annelise Lüscher Hämmerli und Urs Simeon. Die beiden scheidenden Verwaltungsratsmitglieder Prof. Dr. Annelies Häcki Buhofer und Dr. Felix Thöni wurden mit herzlichem Dank für ihr langjähriges erfolgreiches Wirken verabschiedet.

 

Ablauf Ausschüttung

Ex Date: Mittwoch, 6. Mai 2026

Record Date: Donnerstag, 7. Mai 2026

Payment Date: Freitag, 8. Mai 2026

 

 

 

Kontakt für Investoren und Analysten

Daniel Grab, CFO
investors@champroperties.ch
+41 41 508 08 22

 

Kontakt für Medien

Marion Schihin
media@champroperties.ch
+41 79 705 88 15
 

Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz

Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Mio. Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 70 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959).

Weitere Informationen unter champroperties.ch.

 

Disclaimer

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der Cham Swiss Properties AG. Die Cham Swiss Properties AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).

 

Medienmitteilung (PDF)


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cham Swiss Properties AG
Fabrikstrasse 5
6330 Cham (ZG)
Schweiz
Telefon: +41 41 508 08 20
E-Mail: info@champroperties.ch
Internet: champroperties.ch
ISIN: CH0524026959
Valorennummer: 52402695
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2320948

 
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2320948  04.05.2026 CET/CEST

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