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Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

23.04.26 18:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HIAG Immobilien AG
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HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

23.04.2026 / 18:30 CET/CEST

Medieninformation

Medieninformation (PDF)

  • Genehmigung des Geschäftsberichts und des Nachhaltigkeitsberichts 2025
  • Ausschüttung von CHF 3.70 pro Aktie
  • Wahl des neuen unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds Karl Theiler und Wiederwahl der zur Wahl angetretenen bisherigen Verwaltungsräte
  • Zustimmung zu den Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Basel, 23. April 2026 – An der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG in Zürich-Altstetten vertraten die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter insgesamt 92.29% der im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktien.

Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie genehmigte insbesondere die Ausschüttung von CHF 3.70 brutto je berechtigte Aktie, aufgeteilt in eine ordentliche Dividende von CHF 0.06 je Aktie sowie eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 3.64 je Aktie. Die Auszahlung wird am 29. April 2026 (Ex-Datum: 27. April 2026) erfolgen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten den Immobilienexperten Karl Theiler als neues unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat, der auf das langjährige Gremiumsmitglied Balz Halter folgt, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Die zur Wiederwahl angetretenen Mietglieder Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Dr. Jvo Grundler, Micha Blattmann und Anja Meyer wurden ebenfalls von der Generalversammlung bestätigt. Dr. Felix Grisard wurde in seinem Amt als Präsident bestätigt, und Anja Meyer wurde neu zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrats gewählt und löst damit den austretenden Balz Halter ab. Der Vergütungsausschuss setzt sich aus den wiedergewählten Salome Grisard Varnholt und Anja Meyer sowie dem hinzugewählten Karl Theiler zusammen, dessen Position im Ausschuss zuvor von Balz Halter besetzt war. 

Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtvergütung 2026 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und hat in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht 2025 sowie in einer verbindlichen Abstimmung den Nachhaltigkeitsbericht 2025 der HIAG Immobilien Holding AG gutgeheissen. 

   
Kontakt  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
T +41 61 606 55 00
E-Mail		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
T +41 61 606 55 00
E-Mail
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
E-Mail
www.hiag.com		  
   
Unternehmenskalender  
17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026
24. September 2026 Capital Market Day
08. März 2027 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2026 & Nachhaltigkeitsbericht 2026
08. April 2027 Ordentliche Generalversammlung


Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert.


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 606 55 00
Internet: www.hiag.com
ISIN: CH0239518779
Valorennummer: A113S6
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2314218

 
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2314218  23.04.2026 CET/CEST

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