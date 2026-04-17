Generalversammlung stimmt allen Anträgen zu

Genehmigung des Geschäftsberichts und des Nachhaltigkeitsberichts 2025

Ausschüttung von CHF 3.70 pro Aktie

Wahl des neuen unabhängigen Verwaltungsratsmitglieds Karl Theiler und Wiederwahl der zur Wahl angetretenen bisherigen Verwaltungsräte

Zustimmung zu den Vergütungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Basel, 23. April 2026 – An der ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG in Zürich-Altstetten vertraten die anwesenden Aktionärinnen und Aktionäre zusammen mit dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter insgesamt 92.29% der im Aktienregister eingetragenen stimmberechtigten Aktien.

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Die Generalversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu. Sie genehmigte insbesondere die Ausschüttung von CHF 3.70 brutto je berechtigte Aktie, aufgeteilt in eine ordentliche Dividende von CHF 0.06 je Aktie sowie eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 3.64 je Aktie. Die Auszahlung wird am 29. April 2026 (Ex-Datum: 27. April 2026) erfolgen.

Die Aktionärinnen und Aktionäre wählten den Immobilienexperten Karl Theiler als neues unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat, der auf das langjährige Gremiumsmitglied Balz Halter folgt, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Die zur Wiederwahl angetretenen Mietglieder Dr. Felix Grisard, Salome Grisard Varnholt, Dr. Jvo Grundler, Micha Blattmann und Anja Meyer wurden ebenfalls von der Generalversammlung bestätigt. Dr. Felix Grisard wurde in seinem Amt als Präsident bestätigt, und Anja Meyer wurde neu zur Vizepräsidentin des Verwaltungsrats gewählt und löst damit den austretenden Balz Halter ab. Der Vergütungsausschuss setzt sich aus den wiedergewählten Salome Grisard Varnholt und Anja Meyer sowie dem hinzugewählten Karl Theiler zusammen, dessen Position im Ausschuss zuvor von Balz Halter besetzt war.

Die Generalversammlung genehmigte die Gesamtvergütung 2026 für die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und hat in einer Konsultativabstimmung den Vergütungsbericht 2025 sowie in einer verbindlichen Abstimmung den Nachhaltigkeitsbericht 2025 der HIAG Immobilien Holding AG gutgeheissen.