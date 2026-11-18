Generation: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
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Generation hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Generation -5,200 USD je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 1,9 Millionen USD, gegenüber 2,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,88 Prozent präsentiert.
Redaktion Finanzen.net
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