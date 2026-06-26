DAX24.671 -1,3%Est506.222 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6300 -1,0%Nas25.298 -0,2%Bitcoin52.755 +0,2%Euro1,1386 ±0,0%Öl71,99 -3,8%Gold4.081 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen nahezu unverändert -- DAX geht mit Verlust ins Wochenende -- Zalando: BaFin prüft Verstöße beim Jahresabschluss -- Bayer, BYD, Gold, Bitcoin, Microsoft, ON, Chip-Aktien im Fokus
Top News
Bloomberg-Analyst Mike McGlone: Bitcoin hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr Bloomberg-Analyst Mike McGlone: Bitcoin hat kein Alleinstellungsmerkmal mehr
Trotz Niederlage: Dein WM-Bonus bei finanzen.net ZERO steigt auf 75 Euro Trotz Niederlage: Dein WM-Bonus bei finanzen.net ZERO steigt auf 75 Euro
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Generic Engineering Construction and Projects veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

27.06.26 06:35 Uhr

Generic Engineering Construction and Projects hat am 25.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 INR, nach 1,07 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Generic Engineering Construction and Projects im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Generic Engineering Construction and Projects 1,07 Milliarden INR umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,63 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Generic Engineering Construction and Projects im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,05 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Generic Engineering Construction and Projects Ltd Registered Shs

DatumMeistgelesen