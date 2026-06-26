Generic Engineering Construction and Projects veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Generic Engineering Construction and Projects hat am 25.06.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,34 INR, nach 1,07 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Generic Engineering Construction and Projects im vergangenen Quartal 1,11 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Generic Engineering Construction and Projects 1,07 Milliarden INR umsetzen können.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,50 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 1,63 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Generic Engineering Construction and Projects im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,05 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 3,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net