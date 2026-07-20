Novo Nordisk-Aktie tiefer: Rückkauf-Offensive läuft - Generika-Konkurrenz erreicht Kanada

Generika und Aktienrückkauf

21.07.26 09:36 Uhr

Während Novo Nordisk Milliarden in eigene Aktien steckt, öffnet sich in Kanada die Tür für erste Nachahmerprodukte zu Ozempic.

• Trotz wachsendem Wettbewerbsdruck setzt Novo Nordisk sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm unbeirrt fort, wobei das Unternehmen bereits rund 25 Millionen eigene B-Aktien im Wert von etwa 6,85 Milliarden Dänischen Kronen zurückgekauft hat.

• Der Marktstart des Generikums ist jedoch durch Lieferengpässe bei Dr. Reddy's Laboratories verzögert, die bis mindestens Ende Oktober andauern.

• Aspen Pharmacare hat in Kanada die Zulassung für ein Generikum von Ozempic erhalten, nachdem das Patent für den Wirkstoff Semaglutid ausgelaufen ist, was zu mehr Wettbewerb im Markt führt.

Aspen Pharmacare erhält in Kanada die Zulassung für ein Generikum von Ozempic

Novo Nordisk kauft weiter Milliarden an eigenen B-Aktien zurück

Die Lieferengpässe bei Dr. Reddy's verzögern Aspens Marktstart bis Oktober

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Aspen Pharmacare hat am Montag die kanadische Zulassung für ein Generikum zu Ozempic erhalten, nachdem das Patent von Novo Nordisk für den Wirkstoff Semaglutid ausgelaufen ist. Für den dänischen Pharmakonzern bedeutet das den ersten konkreten Wettbewerbsdruck auf einen seiner wichtigsten Umsatzträger in einem bedeutenden Auslandsmarkt, während das Unternehmen zeitgleich sein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm unbeirrt fortsetzt.

Aspen Pharmacare erhält grünes Licht in Kanada

Wie Reuters berichtet, hat die südafrikanische Aspen Pharmacare mitgeteilt, dass ihre kanadische Tochtergesellschaft von der Gesundheitsbehörde Health Canada die Zulassung für Aspen Semaglutid erhalten hat - ein Nachahmerpräparat zu Ozempic. Das Unternehmen erklärte, das Mittel sei "zur Behandlung von Typ 2 Diabetes" zugelassen. Der Patentschutz für Semaglutid, den Wirkstoff hinter Novo Nordisks Diabetesmittel Ozempic und dem Abnehmpräparat Wegovy, ist ausgelaufen und öffnet damit mehreren Herstellern den Weg auf den kanadischen Markt für generische Versionen des Medikaments.

Dr. Reddy's als Nadelöhr für den Marktstart

Der tatsächliche Marktstart der Konkurrenz hängt an einem Nadelöhr: Aspen Pharmacare ist für die Wirkstoffversorgung auf Dr. Reddy's Laboratories angewiesen, wie Reuters berichtet. Der indische Zulieferer hatte bereits am 9. Juli mitgeteilt, dass Lieferungen des Wirkstoffs wegen eines Verunreinigungsproblems in der Produktion bis mindestens Ende Oktober eingeschränkt bleiben, sowohl in Indien als auch in Kanada. Aspens Chef Stephen Saad hatte bereits im März angekündigt, dass die größeren Pens für mehrere Dosen am südafrikanischen Standort und Einwegpens am französischen Standort produziert werden sollen.

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Novo Nordisk-Aktie: Rückkauf läuft unbeirrt weiter

Novo Nordisk lässt sich von der aufkommenden Konkurrenz bislang nicht von seinem Kapitalrückgabeprogramm abbringen. Wie das Unternehmen selbst mitteilte, hat es unter dem am 6. Mai gestarteten Teilprogramm bislang rund 10,2 Millionen eigene B-Aktien im Gesamtwert von rund 3,05 Milliarden dänischen Kronen zurückgekauft, mit Tagesdurchschnittspreisen zwischen rund 320 und 334 dänischen Kronen im Zeitraum vom 13. bis 17. Juli 2026. Über das gesamte, bereits im Februar gestartete Rückkaufprogramm hinweg kommt der Konzern per 17. Juli auf rund 25 Millionen zurückgekaufte B-Aktien im Wert von rund 6,85 Milliarden dänischen Kronen, bei einem Durchschnittskurs von 274,58 Kronen. Insgesamt hält Novo Nordisk damit inzwischen rund 42,1 Millionen eigene B-Aktien, das entspricht 0,9 Prozent des gesamten Aktienkapitals von rund 4,47 Milliarden Aktien.

Ob der Wettbewerbsdruck aus Kanada für Novo Nordisk tatsächlich spürbar wird, hängt von der Auflösung der Lieferprobleme bei Dr. Reddy's Laboratories ab. Bis mindestens Ende Oktober bleibt der Marktstart des Generikums ausgebremst, während das Rückkaufprogramm von Novo Nordisk noch bis Anfang Februar 2027 läuft.

Am Dienstag verliert die Novo Nordisk-Aktie im Heimathandel zeitweise 0,75 Prozent auf 325,55 Dänische Kronen.

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Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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