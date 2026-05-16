Genetic Study Reveals Multiple Introductions and Human-Mediated Spread of Invasive Blackchin Tilapia in Thailand
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BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 8 July 2026 - Researchers from Aquatic Resources Research Institute (ARRI), Faculty of Science, Chulalongkorn University have recently uncovered new genetic evidence explaining how the invasive blackchin tilapia (Sarotherodon melanotheron), a species native to West Africa, became established throughout Thailand.
News Source: Chulalongkorn University
08/07/2026 Dissemination of a Financial Press Release, transmitted by EQS News.
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