Genfer Autosalon: Wiedereröffnung mit neuem Format im Februar 2022

GENF (dpa-AFX) - Fünf Monate nach der neu konzipierten Auto- und Mobilitätsmesse IAA in München will auch der Genfer Autosalon (GIMS) wieder für Aussteller und Besucher öffnen - ebenfalls in neuer Form. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, können sich Aussteller bis Mitte Juli anmelden. Der Genfer Autosalon vom 19. bis zum 27. Februar 2022 "verspricht eine spannungsgeladene Weiterentwicklung zu werden, die sich deutlich vom bisherigen Format abheben wird", teilte die GIMS-Stiftung mit. Details zum Konzept kündigte sie für die kommenden Wochen an.

Wegen der Corona-Pandemie war der Genfer Autosalon 2020 und 2021 ausgefallen. GIMS-Generaldirektor Sandro Mesquita sagte: "Mein Team und ich können es kaum erwarten, unser Konzept den Ausstellern und anschliessend der Öffentlichkeit zu präsentieren." Er hoffe, dass die Corona-Vorschriften es "erlauben werden, unsere Vision zum Leben zu erwecken". Der Genfer Autosalon zog in vergangenen Jahren rund 600 000 Besucher an und gilt als größte öffentliche Veranstaltung in der Schweiz.

Die Internationale Automobilausstellung (IAA) soll nach fast 70 Jahren in Frankfurt vom 7. bis 12. September erstmals in München stattfinden - als IAA Mobility, mit weniger Ausstellungsfläche in den Hallen und mehr Außenaktionen rund um die Mobilität in der ganzen Stadt./rol/DP/stw