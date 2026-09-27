GenFlat mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

27.09.26 06:35 Uhr

GenFlat lud am 25.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,12 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,280 USD. Im Vorjahr hatten -0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

GenFlat hat im jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 0,01 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahres als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,01 Millionen USD erzielt hatte.

Redaktion finanzen.net