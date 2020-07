Genossenschaftsbanken steigern Gewinn 2019 um ein Drittel

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Genossenschaftsbanken haben 2019 ein Drittel mehr verdient. Gründe waren vor allem die signifikant verbesserten Ergebnisse aus Finanzanlagen und dem Versicherungsgeschäft. Die Aufwand-Ertrags-Relation verbesserte sich deutlich. Im laufenden Jahr rechnet die Branche mit einem Digitalisierungsschub aus der Corona-Krise. Das KfW-Förderprogramm für junge Unternehmen sollte weiter geöffnet werden. Eine "vergemeinschaftete Einlagensicherung" in der Europäischen Union lehnt die Branche "weiterhin ab".

Im Jahr 2019 steigerte die Genossenschaftliche Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken ihren konsolidierten Gewinn nach Steuern auf 7,05 Milliarden Euro von 5,4 Milliarden im Vorjahr. Der Zinsüberschuss blieb mit 18,2 Milliarden Euro knapp unter dem Niveau des Vorjahres. Er konnte laut Mitteilung durch Kreditwachstum abgemildert werden. Der Provisionsüberschuss legte um 4 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro zu. Die Risikovorsorge stieg auf 832 Millionen Euro von 151 Millionen. Grund war laut Mitteilung die allgemeine Risikoentwicklung und eine angepasste Berechnungsmethode.

Das Ergebnis aus Finanzanlagen verbesserte sich dank "positiver Kapitalmarkteffekte" auf 961 Millionen Euro von minus 913 Millionen Euro im Vorjahr. Auch das sonstige Bewertungsergebnis aus Finanzinstrumenten fiel mit 226 Millionen Euro nach minus 122 Millionen signifikant besser aus. Das Ergebnis aus dem Versicherungsgeschäft konnten die Genossenschaftsbanken fast verdoppeln, es betrug 1,652 Milliarden Euro nach 863 Millionen. Die Verwaltungsaufwendungen stiegen marginal auf 18,1 Milliarden Euro. Insgesamt verbesserte sich die Aufwand-Ertrags-Relation deutlich von 69,5 Prozent auf 62,2 Prozent.

Das bilanzielle Eigenkapital baute die genossenschaftliche Finanzgruppe um 7,7 Prozent auf 116 Milliarden Euro aus und sieht sich damit gerüstet für die "Herausforderungen der weiterhin schwer einschätzbaren Folgen der Corona-Pandemie". Diese habe sich bereits in den Monaten März bis Juni in höheren Darlehensbeständen an Privat- und Firmenkunden gezeigt. Das monatliche Plus habe 40 Prozent höher gelegen als in den Monaten vor Corona. Insgesamt hätten die Genossenschaftsbanken seit Anfang März rund 17 Milliarden Euro mehr Darlehen vergeben. Bei den KfW-Corona-Förderkrediten habe die Gruppe einen Marktanteil von 30 Prozent. Aktuell verzeichnet die genossenschaftliche Finanzgruppe knapp 30.000 KfW-Corona-Förderkreditanträge mit einem Antragsvolumen von 7,7 Milliarden Euro.

Zur Gruppe gehören 841 Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, weitere genossenschaftliche Spezialinstitute, die DZ BANK-Gruppe und die Münchener Hypothekenbank.

