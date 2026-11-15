Genprex hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Genprex hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 5,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -110,000 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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