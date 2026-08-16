Genprex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Genprex hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Genprex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 9,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -187,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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