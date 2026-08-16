Genprex präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

16.08.26 06:35 Uhr

Genprex vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 9,40 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -187,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Genprex hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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